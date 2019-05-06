Samsun ve Giresun'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

SAMSUN/GİRESUN (AA) - Samsun ve Giresun'da şehit aileleri ve gazilere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde Vali Osman Kaymak, şehitlere rahmet dileyerek Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alan şehit aileleri ve gazilere minnet ve şükran duygularını sunduğunu vurguladı.

Kaymak, İslam dinine göre inanç, vatan ve millet için mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin makamlarının şehitlik olduğunu hatırlatarak, "İlahi emir, 'Onlara ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler' buyuruyor. Bizim kültürümüzde savaşa gidenin ardından güzel bir söz kullanılır. İki güzelden biri, şehitlikten veya gazilikten biri temenni edilir. Sizler, iki güzelden birine kavuşmanın şerefine, izzetine, ikramına nail olmuş nadide insanlarsınız." dedi.

Büyük milletlerin, zor dönemlerde karşı karşıya kaldıkları güçlüklere karşı verdikleri mücadeleleriyle tarihe geçtiklerini dile getiren Osman Kaymak, şöyle konuştu:

"Ateş çemberinin ortasında demokrasisiyle hukuk devleti olmasıyla kalkınmasıyla örnek bir performans sergileyen devletimize yönelik iç ve dış mihraklar tarafından yapılan maddi ve manevi saldırılar gözle görülecek düzeye ulaşmıştır. Bu olaylara hepimiz şahit oluyoruz. Türkiye içinde bazı terör odakları, dışarıda onları kullanan bazı çevreler, ülkemizi istikrarsızlaştırmak, demokrasimize darbe vurmak, kalkınmamızı engellemek istiyor. Lakin bilmiyorlar ki biz, vatanımız için milletimiz için canımızı seve seve feda etmekten imtina etmeyiz. Biz, boyunduruğa razı gelmez, mücadeleyi asla bırakmayız. Onun içindir ki bizim şehidimiz, gazimiz çoktur. Hamdolsun, şehitlerimizin dökülen tek bir damla kanı dahi boşa gitmemiştir."

Kaymak, konuşmasının ardından şehitler Kurmay Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş, Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık, Piyade Uzman Çavuş Burak Çeviker, Piyade Sözleşmeli Er Erhan Karaca, Jandarma Uzman Çavuş Ferdullah Kaykusuz, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi, Piyade Er Muharrem Kılıç, polis memuru Mustafa Öztürk, Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman, jandarma er Özkan Özden, Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan, Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla, Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın ailelerine, gaziler piyade onbaşı Cemal Kılıç, Piyade Uzman Çavuş Eren Baltacı, piyade onbaşı Eren Ergüner ve piyade er İlkay Korkmaz'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Vali Kaymak, eşi Emine Kaymak ile Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün Şehit Ömer Halisdermir Salonu'nda şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verdi.

Programa, şehit aileleri ve gazilerin aynı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Baro Başkanı Kerami Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan ile davetliler katıldı.

- Giresun

Giresun'da, dört şehit ailesi ile bir gaziye "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenle takdim edildi.



Valilikte düzenlenen törende konuşan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, devlet övünç madalyası ve beratının, şehitler ile gazilere minnet ve şükran duygularının birer nişanesi olduğunu söyledi.



Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve korucu tüm görevlilere dua ettiklerini belirten Sarıfakıoğulları, "Bin yıldır üzerinde yaşadığımız mübarek topraklar uğruna ne gerekiyorsa yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bugün mücadelemiz içte ve dışta FETÖ ve PKK terör örgütleri ve onların uzantılarının yok edileceği güne kadar durmaksızın devam edecektir." dedi.





"Dünyanın en stratejik noktasında yer alan ülkemiz umutsuzluğa kapılmadan cansiparane, vatan için bayrak için Kuran için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık." diyen Sarıfakıoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Yapmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi 250 şehidimiz, 2 bin200 kahraman gazimiz bunun en büyük örneğidir. Bu büyük millet tanka, topa, uçağa karşı hiçbir silahı olmadan kocaman yüreğiyle karşı koyup hainlere, namussuzlara ve onların iş birlikçilerine hak ettikleri dersi vermiştir."



Törende, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Kul, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Kasım ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci'nin ailesi ile gazi Ali Güleşçi'ye madalya ve beratları taktim edildi.





Şehitler için yapılan duanın ardından sona eren törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.