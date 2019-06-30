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Samsun Valiliğinden "sel" açıklaması

gündüz sahada olan SASKİ Şube Müdürlüğü tarafından tıkalı büzlerin açıldığı, ızgaraların temizlendiği, Emir Yusuf içme suyu grubundaki 20 mahalle ve Gölyazı içme suyu grubundaki 20 mahalleye içme ve kullanma suyu sağlandığı ve 50 afetzede iş yeri ve meskenden de su çekimlerinin yapıldığını bildirdi.

30 Haziran 2019 Pazar 18:34
Samsun Valiliğinden "sel" açıklaması

gündüz sahada olan SASKİ Şube Müdürlüğü tarafından tıkalı büzlerin açıldığı, ızgaraların temizlendiği, Emir Yusuf içme suyu grubundaki 20 mahalle ve Gölyazı içme suyu grubundaki 20 mahalleye içme ve kullanma suyu sağlandığı ve 50 afetzede iş yeri ve meskenden de su çekimlerinin yapıldığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, “22 Haziran 2019 tarihinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su baskını, sel, heyelan ve su taşkınları meydana gelen Terme ilçe genelinde, ortalama 400 evde hasar oluştuğu ve birçok mahalle yolunun toprak kayması sonucunda ulaşıma kapandığı, içme suyu yataklarının çökmesi sonucu suların kesildiği belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek üzere 23 Haziran 2019 tarihinde ivedi olarak Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi, SASKİ Şube Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinde kriz masası oluşturularak, Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün iştirakiyle hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Terme Belediyesi Beyaz Masasına gelen çağrı ve talepler 7/24 alınarak, anlık müdahale edilebilmesi için ilgili kurumlara bildirilmiştir. Ayrıca ilk andan itibaren vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan gıdalar temin edilerek afetzedelere ulaştırılmış, evinde kalacak durumda olmayan afetzedeler imkanlar doğrultusunda araç ve ambulans tahsis edilerek evlerinden alınıp misafirhanelere yerleştirilmiş ve yaşanan afetin yaraları en aza indirilmeye çalışılmıştır” denildi.



Yaralar sarılıyor


Açıklamada çalışmalar hakkında bilgi verilerek, “Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 adet kepçe, 1 adet kamyon, 1 adet arazöz, 7 adet ilaçlama aracı ve 25 personel, Fen İşleri Müdürlüğü 5 adet lastik tekerli kepçe, 2 adet greyder, 8 adet büyük lastikli ekskavatör, 8 adet mobil ekip, 11 adet kamyon, 2 adet kiralık ekskavatör, 1 adet paletle ekskavatör ve 45 personel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 adet kamyon, 1 Ford araç, 1 adet Megan binek araç, 15 personel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3 adet lastik tekerli kepçe, 1 adet lastik tekerli ekskavatör, 1 adet greyder, 11 adet kamyon, 1 adet lastik tekerli yükleyici, SASKİ Şube Müdürlüğü ise 6 adet kanal açma aracı, 3 adet vidanjör, 2 adet tanker, 6 adet motopomp (Atakum), 3 adet motopomp (İlkadım), 4 adet iş makinesi ve 50 personel ile ilk andan itibaren sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalara başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.



Vatandaşlara yardımlarda bulunuldu


Selden zarar gören vatandaşlara çeşitli yardımlarda da bulunulduğu bildirilen açıklamada, “Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 22 Haziran 2019 tarihinden itibaren 7 gün boyunca Evci, Karasu, Yahyalı, Çamlık, Miliç, Sakarlı, Hürriyet, Hüseyinmescit ve Kocaman mahallelerinde bin 200 haneye 5 bin 600 adet içme suyu, 300 haneye bin 200 ekmek, 290 haneye gıda kolisi ve 630 haneye kullanım suyu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Evci ve Karasu mahallelerinde 2 haneye kıyafet dağıtımı yapılmış olup, Karasu, Evci ve Hüseyinmescit mahallelerindeki 4 haneden 20 vatandaşımız öğretmenevi ve İmam Hatip Yurdu’nda misafir edilmiştir” denildi.



Personeller gece-gündüz çalışıyor


50 kişilik personel ile gece-gündüz sahada olan SASKİ Şube Müdürlüğü tarafından tıkalı büzlerin açıldığı, ızgaraların temizlendiği, Emir Yusuf içme suyu grubundaki 20 mahalle ve Gölyazı içme suyu grubundaki 20 mahalleye içme ve kullanma suyu sağlandığı ve 50 afetzede iş yeri ve meskenden de su çekimlerinin yapıldığı belirtilirken, “Selde zarar gören vatandaşlarımızın çok acil olan maddi ihtiyaçları Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmıştır. Ayrıca AFAD ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden selzedelerimizin yaralarının sarılması için talep edilen ödenek doğrultusunda, kesin hasar tespit sonuçlarına göre Terme Kaymakamlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:34
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