0553 313 94 23

Samsun Valiliğinden bağış ve yardım talebi uyarısı

Samsun Valiliğince telefonda kendisini Samsun Valisi ya da vali yardımcısı olarak tanıtıp bağış veya yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

07 Mart 2019 Perşembe 16:15
Samsun Valiliğinden bağış ve yardım talebi uyarısı

Samsun Valiliğince telefonda kendisini Samsun Valisi ya da vali yardımcısı olarak tanıtıp bağış veya yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

 

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önceleri de defaatle uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve iş adamlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valisi, vali yardımcısı olarak tanıtıp, valimizin bilgisi doğrultusunda olduğunu belirterek, bağış ve yardım talebinde bulunulacak bahanesiyle iban numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları tespit edilmiştir” denildi.



155 veya Valilik Özel Kalem Müdürlüğü aranmalı

 

Başta Samsun Valisi Osman Kaymak olmak üzere valilikte görev yapan hiçbir vali yardımcısının, il müdürlerinin, şube müdürlerinin veya diğer valilik çalışanlarının böyle bir talebinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak, bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattı’na müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12-435 79 97) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:15
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ailenin taşlı kavgasına polis müdahale etti
    1. İki ailenin taşlı kavgasına polis..
    2. Avcılar’da bin 200 kadın ile 8 Mart..
    3. PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar’a futbol..
    4. Parlak seçim ziyaretlerine devam ediyor
    5. Jandarma Teşkilatının 179 yıllık..
    6. GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de bombalı..
    7. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    8. Başkan Ataç’a seçim iletişim..
    9. "Almanları her daim ülkemizde görmek..
    10. GÜNCELLEME - Papağanları sınırdan..
    11. Vedat’ın cezası onandı
    12. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı en güzel..
    13. Ölüm, bagajına alışveriş poşeti..
    14. Doğu Anadolu'da 5 il için çığ uyarısı
    15. Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi..
    16. Karadeniz Sahil Yolu trafiğini nefes..
    17. Vali Çakacak DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü..
    18. Devlet Bahçeli 15 Mart’ta Zonguldak’ta
    19. Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu hakim..
    20. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türk,..
    21. PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in..
    22. Hazro Kaymakamı Diktaş köy..
    23. Kastamonu’da yangın: İki ev kül oldu
    24. Tatbikata katılan savaş gemileri..
    25. Onur Akın Kartal’da muhteşem bir..
    26. Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı ile..
    27. İmamoğlu: Bütün statlarda kütüphane..
    28. Eski Antakya sokaklarına restorasyon..
    29. Ordulular Türk sanat müziğine doydu
    30. Malatyalı yatırımcılara Afrika Pazarı..
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar