0553 313 94 23

Samsun Valiliği: “Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız farkındalığı artırmak”

Samsun Valiliği, uyuşturucu ile mücadelede temel amaçlarının uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunması, tanışanların ise tedavi edilmesi olduğunu bildirdi.

25 Haziran 2019 Salı 18:46
Samsun Valiliği: “Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız farkındalığı artırmak”

Samsun Valiliği, uyuşturucu ile mücadelede temel amaçlarının uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunması, tanışanların ise tedavi edilmesi olduğunu bildirdi.


Samsun Valiliği tarafından, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olması sebebiyle açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Valilik olarak uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddelerle hiç tanışmamış olan kişilerin korunması, tanışanların ise tedavi ettirmektir. Gençlerin korunması için madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili aile ve gençlerin konuyla ilgili almalarının ve bilinçlenmelerinin sağlanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi, ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireyin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır” denildi.



"Bu çalışmalar ile gençler ve aileleri daha bilinçlenecek"


Dünya uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Valiliği, “İletişim ve farkındalık çalışmaları kapsamında açılacak stantlarda vatandaşlarla, ’Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’ uyuşturucu kullanımının zararları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Hutbelerde konuyla ilgili bilgilendirme faaliyetlerine yoğunluk verilecektir. Gençlerin katılacağı spor müsabakalarında ’Uyuşturucuya Hayır’ pankartı kullanılarak farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilecektir. ’Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’ bilinirliği artırmak amacıyla tanıtımız videoları Samsun Aile ve Halk Sağlığı Merkezlerinde yayınlanacaktır. Bu çalışmalar ile gençler ve aileleri daha bilinçlenecektir” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaya kaldırımını işgal edenler men edildi
    1. Yaya kaldırımını işgal edenler men..
    2. Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da
    3. Mahkemeden Osman Kavala'nın tahliye..
    4. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    5. Datça’da kaza: 3 yaralı
    6. İlk kez vali gören vatandaş..
    7. Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi..
    8. Gezi olayları davasında Osman..
    9. Tarsus Üniversitesi 2019 taban..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik..
    11. Bitlis merkezli ’göçmen kaçakçılığı’..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Milli irade..
    13. İTB'den Rusya pazarını "etkin..
    14. Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden..
    15. Kırkpınar'ın favorileri yine altın..
    16. Eskişehirspor’dan puan silme cezasına..
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz..
    18. Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz..
    19. AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert..
    20. Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden..
    21. Başkan Erdoğan'dan Yeni Askerlik..
    22. Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni..
    23. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    24. Muş'ta korkutan deprem
    25. AK Parti MYK Toplantısı
    26. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019..
    27. Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması
    28. İngiltere, Suudi Arabistan ve..
    29. Satın aldığı dairelerden birini teslim..
    30. İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı