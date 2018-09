Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın atandı. Peki Samsun Üniversitesi rektörü olan Mahmut Aydın kimdir? Mahmut Aydın nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Mahmut Aydın biyografisi…

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın 1968 yılında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde doğdu. Prof. Dr. Mahmut Aydın, Dinler tarihi araştırmacısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1990) mezunu. Prof. Dr. Mahmut Aydın, 1991 yılında aynı fakülteye dinler tarihinde araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “Kilise Hukukunun Doğuşu ve Gelişmesi” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında doktorasını yapmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından İngiltere’ye gönderildi. Burada Birmingham Üniversitesine bağlı Centre For The Study Islam and Christian-Muslim Relations adlı merkezde Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council isimli teziyle 1998’de doktorasını tamamlayarak PhD (Doctor of Philosophy) unvanını aldı ve Türkiye’ye döndü. 1999’da Dinler

Tarihi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2003 yılında doçent oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Makalelerini 2000 yılından itibaren Islamochristiana, Encounters, Studies In Interreligious Dialogue, American Journal of Islamic Social Science, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet, Divan, Fecre Doğru, Akademik Araştırmalar, İslâmiyat, Tezkire, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Virgül gibi dergilerde yayımlandı. Özellikle dinlerarası diyalog konusunda düzenlenen bilimsel toplantılara katılarak tebliğler sundu.

MAHMUT AYDIN'IN ESERLERİ:

Monologdan Diyaloğa: Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Hıristiyan-Müslüman Diyaloğu (2001), Küresel Bir Teolojiye Doğru: Wilfred Cantwell Smith’de Dinsel Çoğulculuk (ortak kitap, editör: Cafer S. Yaran, 2001), Globalisation and the Gospel: A Muslim View (ortak kitap, Thomas F. Fout ve diğerleri ile, 2001), Modern Western Christian Theological Understandings of

Muslims Since the Second Vatican Coouncil (2002), Misyonerlik (Şinasi Gündüz’le, 2002), İsa: Tanrı mı İnsan mı?-Dinlerarası

Diyalog Bağlamında İsa Mesih’in Konumu Sorunu (2002), Tarihsel İsa-İmanın Mesih’inden Tarihin İsa’sına (2002).

ÇEVİRİ: İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar (John Hick’den, 2002).

HAKKINDA: Mahmut Aydın / Tarihsel İsa-İmanın Mesih’inden Tarihin İsa’sına (2002), Şinasi Gündüz (Virgül, sayı: 59, Şubat 2003)