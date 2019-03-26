Samsun TSO’dan ihracatı geliştirecek bir proje daha

İhracat potansiyeline sahip 40 pilot işletmeye AB müktesebatı, AB pazarına giriş konuları öncelikli olmak üzere ihracat potansiyellerinin artırılmalarına yönelik Samsun TSO tarafından hazırlanan, 144 bin euro hibeli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”, atılan imzalarla uygulamaya geçti.

Türkiye-İş Dünyası Diyaloğu hibe programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hazırlanan, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde (MFİB) gerçekleştirilen törenle imzalandı.Projeye, Oda adına, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük, Bakanlık adına da Merkezi Finans ve İhale Birimi Müdürü Selim Uslu imza attı.

40 pilot işletmeye ihracat danışmanlık hizmeti verilecek

İmza töreninde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa Komisyonu’ndan 144 bin euro hibe almaya hak kazanan proje kapsamında, AB ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracat potansiyeline sahip 40 pilot işletmeye, ihracat potansiyellerinin artırılmalarına yönelik bire bir ihracat danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi. Projenin, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlayacağını ve 15 ay süreceğini belirten Murzioğlu, “Türkiye’nin AB’ye katılımının, Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık oluşturmaya yönelik projelerin desteklendiği, Türkiye-İş Dünyası Diyaloğu programında destek almaya hak kazanan projemizin ortağı Çek Ticaret Odası. Projeortağımız Çek Ticaret Odası ile iş birliği içinde firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin arttırılmasına, AB pazarı öncelikli olmak üzere yurt dışı pazarlara açılmaları ve ihracat potansiyellerini arttırmaya yönelik hizmetler vereceğiz” dedi.

Hedef AB pazarı

Proje kapsamında, AB pazarına giriş ve uluslararası ticaret konusunda kapsamlı bir eğitim programı ile 40 ihracat elemanı yetiştirileceğini belirten Murzioğlu, “Yetiştirilen elemanları ihracat potansiyeli olan ilgili firmalarımızda istihdam edilmelerini teşvik edeceğiz. Proje ortağımız olan Çek Ticaret Odası ile proje kapsamında kuracağımız işbirliği ağı ile, dış ticaret konusu başta olmak üzere üyelere uluslararası pazarlara giriş konusunda sağlanan hizmetler konusunda bilgi paylaşımı sağlayacağız. Bölgemizde işletme ve ilgili paydaşların, AB pazarında giriş, AB müktesebatı ve uluslararası ticaret konusunda proje ortağımız Çek Ticaret Odası’nın da deneyimlerini paylaşacağı çeşitli seminerler ve çalıştaylar gerçekleştireceğiz. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın da iştirakçi olarak yer aldığı projemiz ile bölgemizin ve iş dünyamızın AB’ye katılım sürecinde ilgili konularda farkındalıklarının arttırılmasına ve uluslararası işbirliği kurmalarına katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Öncelik ihracatı artırmak

Samsun TSO olarak, işletmelerin rekabet güçlerinin arttırmak, ihracat kapasitelerini geliştirerekuluslararası pazarlarda daha aktif rol almalarını sağlamak için AB ve ulusal destekli projeler yürüttüklerinin altını çizen Başkan Murzioğlu, “Karadeniz koordinatörlüğünü yürüttüğümüz dünyanın en büyük KOBİ Network ağlarından olan Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz projesi ile bölgedeki firmalarımızın uluslararasılaşmasına ve uluslararası ticari ve teknolojik işbirlikleri kurmalarına katkı sağlıyoruz.Ticaret Bakanlığı iş birliği ile odamız bünyesinde faaliyet gösteren İhracat Destek Ofisi ile, işletmelerimize ihracat başta olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan destekler hakkında bilgilendirme ve dış ticaret konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yine odamız bünyesindeüyelerimize yönelik Dış Ticaret İstihbaratı ve Hedef Pazar Tespiti çalışmaları yürütüyoruz. Rekabetçilik potansiyeli olan sektörlerimize yönelik Ticaret Bakanlığı destekli kümelenmeyi esas alan URGE projeleri ile de firmalarımıza uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmelerine yönelik hizmet veriyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu projelere bir yenisini daha ekleyerek firmalarımızın ihracat kabiliyetlerini geliştirip yurtdışı pazarlara açılmalarına, AB üyeliği sürecinde işletmelerimize AB pazarına giriş, AB müktesebatı gibi konularda farkındalık oluşturarak firmalar arası işbirliği altyapısını güçlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.