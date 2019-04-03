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Samsun TSO’dan “E-ticaret ve Dijital Pazarlama” eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “E-ticaret, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi” düzenlendi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
Samsun TSO’dan “E-ticaret ve Dijital Pazarlama” eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “E-ticaret, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi” düzenlendi.


Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, Samsun’da faaliyet gösteren firmaları kapsayan, “E-ticaret, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi” verildi. Yaklaşık 60 firma temsilcinin katıldığı eğitimin açılışında konuşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, ihracatta E-ticaretin ve dijital pazarlamanın önemine vurgu yaptı.



İhracat odaklı eğitim


Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Ayhan Çakır, “Bugün bizi bir araya getiren eğitim de bunlardan biri. Günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor. Geçmişte üretici de tüketici de birbirinden habersizdi. Ama günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızlı gelişen ticaret dünyayı globalleştirdi. Özellikle e-ticaret gelişen dünyada ekonominin önemli unsuru oldu. Ülkemizin konumu gereği dünya ekonomisindeki hak ettiği yerini alması hepimizin arzusu. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, firmalarımızın profesyonel kadroları hızla değişen koşullara ayak uydurmalı. Oda olarak, uzman çalışanlarımızın iş dünyamızı rekabette ön sıralara taşıyacak donanıma sahip olmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Özellikle ihracat potansiyeline sahip firmalarımızın üzerine yoğun şekilde odaklandık. Öte yandan Ticaret Bakanlığımız da ihracatçılarımıza her türlü desteği veriyor. E-ticaret konusunda genç girişimcilerimizin ilgisini de takdirle karşılıyoruz. Eğer ihracatta çıtayı daha fazla yükseltmek istiyorsak özellikle bugün eğitimini aldığımız E-ticarete, dijital pazarlamaya ve sosyal medyaya daha çok odaklanmalıyız” diye konuştu.


Ardından ise, Eğitmen Ömer Karapınar tarafından, katılımcılara, “E-ticarette Sosyal Medyanın Önemi”, “Sosyal Medya ile İşinizi Yurtdışına Taşıyın”, “Sosyal Medyada E-Ticaret Hedef Kitle Yönetimi” ve “E-Ticarette Online İtibar Yönetimi” konularında uygulamalı eğitim verildi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
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