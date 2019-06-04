Samsun TSO’da coşkulu bayramlaşma

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında, Ramazan Bayramı dolaysıyla düzenlenen bayramlaşma törenine yoğun ilgi oldu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma töreninde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, misafirleri kapıda karşıladı. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği bayramlaşma törenine AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis üyeleri ve çok sayıda iş adamı da katıldı.

Murzioğlu’ndan birlik ve beraberlik mesajı

Kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin en üst düzeye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, “Bayramlar; berekettir, umuttur, özlemdir. Bayramlar; insani ve dini güzelliklerin yaşandığı, toplumun tüm kesimlerinin birbirleriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Temennimiz dünyada barışın, sevginin, dayanışmanın tekrar geri gelmesidir. Dünya üzerinde şu anda her zamankinden daha fazla barışa ve sevgiye ihtiyacımız var. Barışı ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Bayramlarda yaşadığımız bu güzel duyguların daim olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Samsun iş dünyası adına tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.