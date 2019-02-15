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Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı

Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:57
Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı

Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.


Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen fuarın açılış konuşmasını yapan Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Teknopark’ın faaliyete girdiği 2014 yılının sonundan bugüne kadar kısa sürede başarılı işlere imza atmaya başladığını söyledi. Ar-Ge firmaları bakımından yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını ifade eden Kuran, “Kuluçka merkezimizi faaliyete geçirdik. Ön kuluçka merkezimizi DOKAP’tan aldığımız destekle oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2016 yılında ve 2018 yılındaki Türkiye’deki teknoloji gelişme bölgelerindeki sıralamasında her iki alanda da üçüncülük ödülü almış bir teknoparkız. 2019 yılı içerisinde girişimciliğin önünü açacak şekilde Samsun Teknoloji ve İnovasyon Merkezini faaliyete geçireceğiz” dedi.



"Çok çalışmamız gerekiyor"


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise teknoloji, Ar-Ge, girişimcilik, yenilikçilik gibi kelimelerin günümüzde çok sık kullanılmaya başladığını belirterek, “Bu kelimelerin sık kullanılışının sebebi elbette ki dünyayı yönlendiren şeylerin neler olduğunu görmemizden kaynaklanıyor. Bizim bunun içerisini doldurmadığımız takdirde ülke olarak hedeflerimize ulaşmamızın mümkün olmadığı çok açık bir gerçek. Teknoloji alanında hatta ileri teknoloji alanında çok önemli çalışmalar yapmak, çok önemli ürünler gerçekleştirmek, önemli markalar kazanmak zorunda olduğumuz gerçeğini görerek bu yönde çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.



" Ar-Ge’ye bu kadar önem verilmesi bize de çok enerji verdi"


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de dünyada milletlerarası yarışta ekonomik yarışmanın en önemli yeri aldığını ifade ederek, “Teknolojik gelişmelerinde onu çok etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu yarışta geri kalamamak adına bizimde bu konuya önem verdiğimizi AR-GE çalışmalarına destek verildiğini biliyoruz. Samsun da böyle bir Teknopark’ın olması Ar-Ge’ye bu kadar önem verilmesi bize de çok enerji verdi” şeklinde konuştu.



"En önemli potansiyelimiz insan gücümüz"


Samsun Valisi Osman Kaymak ise ekonomik yönden güçlü olunmadığı müddetçe her zaman kendilerinden güçlü olan ülkelerin yönlendirmesine muhtaç olacaklarını kaydetti. Bu çalışmaları çok önemsediklerini vurgulayan Vali Kaymak, “Özellikle şehrimizde üretim yapan genç girişimcilerin buradan çok istifade edeceklerini düşünüyorum. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çok destekliyoruz. Hükümetimiz Ar-Ge çalışmalarına destek veriyor. Müthiş rakamlar var. O anlamda ilimizde Ar-Ge’si olan kuruluşu sayısı az. Samsun ihracat yönünde istediğimiz düzeyde değil. Sanayi yönünde istediğimiz düzeyde değil ama Samsun’un potansiyelleri var. En önemli potansiyelimiz insan gücümüz. Samsun’da çok yetişmiş güzel bir insan gücü var. Beşeri sermayemiz son derece iyi” açıklamasında bulundu.


Konuşmaların ardından Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı’na katılan en başarılı firmalara ödüller verildi. Sonrasında ise fuarın açılış kurdelesi kesildi.Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları Fuarı 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış programının sonunda İTEA Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Sarılar "Teknolojide Trendler ve Çözümler" konulu sunum gerçekleştirdi. Sonrasında ise Vali Kaymak ve beraberindekiler fuardaki stantları gezdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:57
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