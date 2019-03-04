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"Samsun tarihteki öncü rolünü tekrar kazanacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:- "1919'un 100. yılı 2019'da inşallah şehrimizi sadece belli kutlamaların yapıldığı bir şehir olmaktan çıkarıp aynı zamanda tarihteki öncü rolünü tekrar elde edebilecek çok önemli yatırımların geldiği, önemli projelerin hayata geçtiği bir Samsun hedefiyle devam ediyoruz yola"

04 Mart 2019 Pazartesi 22:00
"Samsun tarihteki öncü rolünü tekrar kazanacak"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "1919'un 100. yılı 2019'da inşallah şehrimizi sadece belli kutlamaların yapıldığı bir şehir olmaktan çıkarıp aynı zamanda tarihteki öncü rolünü tekrar elde edebilecek çok önemli yatırımların geldiği, önemli projelerin hayata geçtiği bu anlamda değişip şekillenirken aynı zamanda şahlanışa geçtiği bir Samsun hedefiyle devam ediyoruz yola." dedi.

Karaaslan, beraberinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti Atakum İlçe Teşkilatı üyeleriyle Samsun Çerkes Derneğini ziyaret etti.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, yerel seçim kampanyaları ve stratejilerini gönül belediyeciliği üzerine kurduklarını anımsattı.

AK Parti belediyeciliği kapsamında 17 yıldır kentlerde altyapı başta olmak üzere birçok hizmetin yapıldığını anlatan Karaaslan, şunları dile getirdi:

"İhtiyaçlar değişerek, şekillenerek devam edecek ama onun yanında artık merkeze başka bir şey alıyoruz. Diyoruz ki şehirlerimiz artık farklı unsurlarla, kültürle, sanatla bu imkanların çok daha fazla olduğu, gençlerin ön plana alındığı şehirler olarak kurgulansın. Yani burada bir hayat var ve biz bu hayatı destekleyen bütün unsurları ve projeleri ortaya koyalım."

Karaaslan, Atakum ilçesinin, planladıkları tüm çalışmaları hızla hayata geçirebilecekleri potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Samsun için büyük hedefler ortaya koyduklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Birincisi 100. yıla yakışır, 1919'un 100. yılı 2019'da inşallah şehrimizi sadece belli kutlamaların yapıldığı bir şehir olmaktan çıkarıp aynı zamanda tarihteki öncü rolünü tekrar elde edebilecek çok önemli yatırımların geldiği, önemli projelerin hayata geçtiği bu anlamda değişip şekillenirken aynı zamanda şahlanışa geçtiği bir Samsun hedefiyle devam ediyoruz yola. Şu an seçim dönemindeyiz. Seçimden bizim anladığımız sadece gidip oy istemek falan değil. Bunu asla böyle görmedik. Bu aslında aramızdaki müthiş bir iletişim. Biz her ne kadar kendimizi anlatsak da bizim için asıl kıymetli olan sizden aldığımız ve geri döndüğümüzde bu aldıklarımız üzerinden nasıl politikalar şekillendirdiğimiz. Belki de başarımızın altındaki en büyük sırlarından biri de bu."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ise Atakum'da yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaaslan, daha sonra Baruthane Mahallesi'nde açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.



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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:00
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  2. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin
  3. Samsun Çerkes Derneği

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