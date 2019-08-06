Samsun Milli Emlak Daire Başkanı rüşvetten tutuklandı

Samsun Milli Emlak Daire Başkanı ile birlikte 4 kişi rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklanırken, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Emlak’a ait devlet arsalarının kiralanması ihalesine Milli Emlak Daire Başkanın rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla operasyon düzenledi. Aylar süren teknik ve gizli takip sonucu düzenlenen operasyonda aralarında Samsun Milli Emlak Daire Başkanı Yıldıray K.’nin de bulunduğu, Emre A., Orhan A., Resul U., Mesut K. veSüleyman G. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Samsun Milli Emlak Daire Başkanı Yıldıray K. ileEmre A., Orhan A. ve Resul U., "Rüşvet almak, rüşvet vermek ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, Mesut K. ve Süleyman G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.