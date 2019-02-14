Samsun millet bahçesinin ihalesi yapıldı

TOKİ tarafından Samsun’da bulunan eski 19 Mayıs Stadı’nın yerine 100 bin 865 metrekarelik alanda yapılacak Samsun millet bahçesinin ihalesi gerçekleşti.

Türkiye’nin tüm illerinde hayata geçirilmeye başlanan millet bahçeleriyle şehirlerin çehresi değişiyor. Millet bahçelerinin inşasında aktif görev alan TOKİ, millet bahçeleri projelerini ihaleye etmeye hızla devam ediyor.

Uzun yıllar Samsun’un “yeşil alan” ihtiyacına cevap verecek millet bahçesinin ihalesi dün yapıldı. 12 firmanın katıldığı ihalede değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma 4 ay içerisinde projeyi tamamlayacak.

40 farklı türde 3 bin ağaç

Spor alanları, bisiklet parkuru, koşu parkuru, iki tenis kortu, iki basketbol ve voleybol sahasının olacağı millet bahçesinde 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı-yer örtücü bitki olacak. Ayrıca, millet bahçesi içerisinde yöreye uygun çok çeşitli bitki türleri olacak.

13 bin metrekarelik çim aktivite alanı bulunun millet bahçesi, içerisinde barındıracağı süs havuzu, gül bahçeleri, vatandaşlara açık yenebilir yiyecek ekim-dikim alanı, yöresel bitkilerin mevsimsel renklenme gösterisinin yapılabileceği alanları ile yeşille dolu yeni bir merkez olacak.

Farklı yaş gruplarına yönelik 2 bin 45 metrekarelik çocuk oyun alanının yer alacağı millet bahçesinde ebeveynler için de dinlenme, oyun ve seyir alanlarını da yapılacak.

Samsun millet bahçesi şehrin ana ulaşım ağının ortasında yer almasıyla vatandaşların kolayca ulaşabileceği bir konumda yer alıyor.Vatandaşlar millet bahçesine üç ayrı noktadan giriş yapacak. Kullanım kolaylığı, cazibe noktaları, güvenlik ve bakım konularının da dikkate alındığı projede ayrıca 131 metrekarelik alanda millet kıraathanesi de yapılacak.

Yeşiliyle, fonksiyon ve sosyal donatılarıyla vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek Samsun millet bahçesi doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.