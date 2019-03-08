0553 313 94 23

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Giresun, Bartın, Kütahya ve Trabzon illerini kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.

08 Mart 2019 Cuma 15:53
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Giresun, Bartın, Kütahya ve Trabzon illerini kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahmak Bürosu ekipleri, "örgüt faaliyetleri çerçevesinde 7258 SKM futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında planlı operasyon düzenledi. Ekipler, İstanbul, Kütahya ve Giresun illerinde 7 hedef şahıs ile Sakarya, Giresun, İstanbul, Bartın, Kütahya, Trabzon, İzmir ve Samsun illerinde 21 şüpheli olmak üzere dosya kapsamında 28 zanlı tespit etti. Şüphelilerin banka hesaplarına yapılan incelemede, 1 Ocak 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında 8 milyon 336 bin 38 lira hesap hareketlerinin olduğu ve bu hesaplara açık kimlik bilgileri tespit edilen 34 farklı ilde ikamet eden 123 sahsın bahis parası yatırdığı belirlendi.


Samsun koordineli olarak İstanbul, Kütahya ve Giresun illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Selçuk K. ve Cem S. Samsun’da, Ercan B., Cihan A., Hamit M. ve Davut T. isimli şahıslar İstanbul’da, Tugay T. isimli şahıs Giresun’da, Ünal T. isimli şüpheli de Kütahya ilinde yakalanarak gözaltına alındı. 20 zanlı hakkında da bulundukları illerde gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin ikametlerin yapılan aramada 2 bin 480 TL para, 1 adet 3 bin 500 lira tutarında senet, şüphelilere ait cep telefonları ve dijital materyaller elde edildi.


Polisteki sorguları tamamlanan Selçuk K., Ercan B., Cihan A., Hamit M., Davut T., Ünal T. ve Tugay T., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi’ açıldı
    1. Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile..
    2. Kireçci, “Bugün esaret zincirini..
    3. Aksa İmamı'ndan "Mescid-i Aksa’yı ve..
    4. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    5. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    6. İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl..
    7. Ekinci’den 8 Mart Mesajı
    8. Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar..
    9. Feray’ın annesinden yürekleri dağlayan..
    10. Başkan Selçuk üzüm bağındaki..
    11. Aydın: “Boğazın altından geçecek tünel..
    12. Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği
    13. Üniversitede “İŞKUR Kampüste” konulu..
    14. Fide Köksal, Öykü Arin ve tüm lösemili..
    15. Başkan Altay, Dünya Kadınlar Günü’nde..
    16. Başkan Orhan: “Kadınlar toplumun..
    17. Elazığ’da kadınlar gününe özel program
    18. Poyraz’dan işbirliği çağrısı
    19. Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
    20. Van SMMMO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
    21. "AK Parti kendi içindeki FETÖ'cüleri..
    22. Macron, Kamerunlu kadın hakları..
    23. AYTO Kadın Kooperatif Atölyesi açıldı
    24. Tartıştığı karısını bıçakla ağır..
    25. Aydemir’den ‘1048 Pasinler Ruhu’..
    26. Ahlat Devlet Hastanesine göz..
    27. AK Partili Özhaseki: “Kadın insandır,..
    28. Almanya'da 'Müslüman Başbakan'..
    29. Bakan Kasapoğlu Etimesgut’ta esnaf..
    30. ‘Değerli Kadın Buluşmaları’na Nurdan..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti