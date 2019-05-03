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Samsun merkezli suç örgütüne operasyondan 13 şahıs adliyede

Samsun merkezli İstanbul ve Antalya illerini de kapsayan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen şahıs ile birlikte toplam 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 09:57
Samsun merkezli suç örgütüne operasyondan 13 şahıs adliyede

Samsun merkezli İstanbul ve Antalya illerini de kapsayan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen şahıs ile birlikte toplam 13 zanlı adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp A. liderliğinde olduğu iddia edilen organize suç örgütünün "nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksul kılmak, yasa dışı bahis oynatmak, uyuşturucu madde ticareti ve temin etmek" suçlarını işlediklerini tespit ederken suç örgütüne Samsun’un İlkadım ve Bafra ilçeleri ile İstanbul ve Antalya illerinde 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 19 adrese 210 polisin yer aldığı 30 ayrı ekiple operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında örgüt lideri Eyüp A.’nın da yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet pala, değişik çaplarda 58 adet tabanca mermisi, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senetler ele geçirildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan 3 şahıs, savcının talimatı doğrultusundan serbest bırakılırken, suç örgütü lideri Eyüp A.’nın da aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli ise Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 09:57
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