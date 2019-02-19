Samsun merkezli ankesörlü telefon operasyonu: 10 gözaltı Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ’nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda toplam 10 askeri personel gözaltına alındı.

Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ’nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda toplam 10 askeri personel gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile 7 eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencisi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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