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Samsun merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda 12 şüpheli adliyeye gönderildi

Samsun merkezli operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:18
Samsun merkezli 14 ilde FETÖ operasyonunda 12 şüpheli adliyeye gönderildi

Samsun merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 19 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17'si muvazzaf ve 2'si meslekten ihraç edilen askerden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti . Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. 23 Kasım'da adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:18
  1. Şırnak
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Kars
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Edirne
  10. Diyarbakır
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Amasya
  14. ankesörlü telefon
  15. FETÖ/PDY
  16. mahrem imam
  17. Samsun

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