Samsun Memur-Sen’in Ankara çıkarması

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına adilane uygulanması, çalışma şartlarının zorluğuna göre yıpranma paylarının bir an önce değerlendirmeye alınması, Eğitim Çalışanlarının Meslek Kanunu’nun çıkarılması gerektiğini söyledi.

Başkan Hamdi Yıldız ve yönetimi Ankara’da ziyaretlerde bulundu. Başkan Yıldız ve yönetimi önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ı AK Parti Genel Merkezindeki makamında ziyaret etti. AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ahmet Demircan Meclis’te makamlarında, Fuat Köktaş ve Yusuf Ziya Yılmaz’ı ise Meclis genel kurulunda ziyaret eden Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, “Ankara’da Samsunumuzu TBMM’de temsil eden milletvekillerimizi ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu ziyaretlerde Samsunumuzda kamu çalışanlarının sorunlarına ve beklentilerine dair konuları milletvekillerimizle paylaştık. 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına adilane uygulanması, çalışma koşullarının zorluğuna göre yıpranma paylarının bir an önce değerlendirmeye alınması, icraya geçirilmesi, Eğitim Çalışanlarının Meslek Kanunu ile ilgili beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Samsun’da eğitimde akademik başarının son dört yıl içerisinde hızla yükselmesinin üzerine değerlendirmelerimiz oldu. Eğitim öğretim üzerine yaptığımız faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Sayın vekillerimize Samsunumuza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımızı ifade ettik. Gösterdikleri misafirperverlik, ilgi alaka ve muhabbetlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Samsunlu hemşehri bürokratlara ziyaret

Başkan Hamdi Yıldız ve yönetimi Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Şube Müdürü Kadir Kaplan, Talim Terbiye Şube Müdürü Kadri Bektaş, Yükseköğretim Yurtdışı Eğitim Öğretim Şube Müdürleri Ali Gül ve Mehmet Kargacı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Raci Evren, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Şube Müdürleri Hasan Öztürk, Orhan Demircioğlu, Yaşar Türk ve İdris Kapkara’yı makamlarında ziyaret etti. Ardından Sağlık Bakanlığında Personel Daire Başkanları Adem Tuncer ve Mustafa Küçük’ü makamlarında ziyaret eden Yıldız, yaptığı açıklamada, “Ankara’da Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın çeşitli birimlerinde görev yapan bürokratlarımızı ziyaret ettik, kendileriyle gündemdeki konular ve kamu çalışanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Gösterdikleri misafirperverlik, ilgi ve muhabbetlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.