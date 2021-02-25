Samsun korona vakası kaç? Samsun’da kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 15-21 Şubat verilerine göre Türkiye’de 44 bin 294 korona virüsü vakası tespit edildi. Karadeniz Bölgesi’nin tamamında tespit edilen vaka sayısı ise 10 bin 639 kişi oldu. Karadeniz illerinde görülen korona vakaları korkuturken, Samsun’da korona vakası 2 bin 752, Trabzon koronavirüs vaka sayısı bin 685, Ordu korona vaka sayısı bin 739, Giresun’da korona vaka sayısı 976 ve Rize’de koronavirüs vakası 688 tespit edildi.

Samsun’da kaç kişi korona aşısı oldu?

Samsun’da toplan 154.269 kişi korona aşısı olurken bu aşıların 128.456’sı birinci doz 25.813’ü ise ikinci doz aşı oldu.

Ordu’da kaç kişi korona aşısı oldu?

Türkiye'de koronavirüs aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan rakamlara göre 25 Şubat itibariyle toplam aşılanan kişi sayısı bugün 7.623.096'ya ulaştı. Peki Ordu’da korona aşısı olanların sayısı kaç? Ordu’da toplan 94.261 kişi korona aşısı olurken bu aşıların 80.575’i birinci doz 13.686’sı da ikinci doz aşı oldu.

İstanbul’da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul'da toplam aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 233 bin 126 olurken bu aşıların 1 milyon 002.854'ü birinci doz 230 bin 272 de ikinci doz aşı oldu.

Kaç kişi korona aşısı oldu türkiye geneli?