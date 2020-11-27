Samsun korona vaka sayısı kaç? Samsun’da koronavirüs risk haritası sorgula!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor" dedi. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'da vaka sayısı kaç?

Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun’da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti. Samsun’da ‘Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan (HES) 31 Ağustos-26 Kasım tarihleri arasındaki koronavirüs vaka artışları ortaya çıktı.

Samsun korona risk haritası

Milli korona aşısı son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, twitter'dan yaptığı açıklamada Milli aşı için ikinci doz uygulamasına başlandığını söyledi. Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle; "COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."