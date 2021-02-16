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Korona Virüs Samsun korona vaka sayısı kaç? İl il korona vaka sayısı Sağlık Bakanlığı
Korona Virüs

Samsun korona vaka sayısı kaç? İl il korona vaka sayısı Sağlık Bakanlığı

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında koronavirüs vaka sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs için vatandaşlar Samsum vaka sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanlığının paylaştığı il il haftalık korona vakası tablosunun yayınlanmasıyla birlikte vatandaşlar, il il koronavirüsü vaka sayısı araştırmaları yapıyor. Peki Samsun’da koronavirüs hasta sayısı kaç tane? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-16 09:45:00 - 2021-02-16 09:49:46
Samsun korona vaka sayısı kaç? İl il korona vaka sayısı Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığının  "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan il il haftalık korona vakalarına ilişkin verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) koronavirüs vaka sayısına bakıldığında en çok vakaların görüldüğü bölge Karadeniz Bölgesi. Peki Samsun’da vaka sayısı kaç? İşte il il haftalık koronavirüs vaka sayıları.

Samsun’da kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakanlığın açıkladığı il il korona vaka sayısı tablosuna bakıldığında Samsun’da 171,29 korona vakası olduğu görülürken, Giresun korona vaka sayı 184,34, Ordu’da korona vaka sayısı kaç sorusunun cevabı 194,42, Rize korona vaka sayısı kaç? Rize’de korona vakası sayısı 202,44 olurken, Trabzon korona vaka sayısı ise 228,02.

İllere göre haftalık korona vaka sayısı kaç?

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