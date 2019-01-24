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"Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını üçüncü kez açacak

24 Ocak 2019 Perşembe 10:19
"Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını üçüncü kez açacak

SAMSUN (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "3. Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya gibi çeşitlerin olacağı fuar 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuarda, evlilik hazırlığındaki çiftlerin ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetler bir arada bulunacak. Fuarda, evlenecek çiftlerin, aylarca süren evlilik hazırlığı süresini kısaltmayı ve kendi ekonomilerine uygun ürün ve hizmetleri kolayca bulabilmeleri hedefleniyor. Fuarda yer alacak katılımcı firmalar ise hem ürün ve hizmetlerini tanıtacak hem de binlerce ziyaretçiyle tanışma fırsatı yakalayacak.

Yeni tasarım gelinliklerin görücüye çıkacağı fuarda ziyaretçiler özel kampanyalardan faydalanabilecek. Katılımcı firmalar birbirinden şık stantlarda evlilik hazırlıkları ile ilgili son yenilikleri sergileyebileceği, bölge ekonomisine hareketlilik getirecek fuarda katılımcı firmalar önemli iş bağlantıları gerçekleştirecek, ürün ve hizmetlerini on binlerce ziyaretçiye tanıtma fırsatı bulacak.

Fuarda, abiye defilesi, kına gecesi, orkestra, dans ve sahne performansları, gelinlik defileleri, saç ve makyaj şovları, düğün fotoğrafı sunumu gibi aktiviteler ile ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşayacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 10.00-20.00, 3 Şubat'ta ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:19
  1. 3. EV'leniyoruz Fuarı
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