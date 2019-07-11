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Samsun-Çarşamba Havalimanından Haziran ayında 120 bin 865 yolcu hizmet aldı

2019 yılı Haziran ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 107 bin 253, dış hat yolcu trafiği 13 bin 612, toplam yolcu trafiği ise 120 bin 865 oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
Samsun-Çarşamba Havalimanından Haziran ayında 120 bin 865 yolcu hizmet aldı

2019 yılı Haziran ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 107 bin 253, dış hat yolcu trafiği 13 bin 612, toplam yolcu trafiği ise 120 bin 865 oldu.


Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı Haziran ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı.



İç hat yolcu trafiği 107 bin 253 oldu


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerini açıklayan Vali Kaymak, “Haziran ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanında iç hat yolcu trafiği 107 bin 253, dış hat yolcu trafiği 13 bin 612, toplam yolcu trafiği ise 120 bin 865 oldu. 2019 yılı Haziran ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1071 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 132 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1203’e ulaştı” dedi.



Yük trafiği 962 ton olarak gerçekleşti


2019 yılı Haziran ayında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiğinin ise toplamda 962 ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Vali Kaymak, “Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen toplam yolcu sayısı 752 bin 127’ye, uçak trafiği 6 bin 287’ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 081 ton oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
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