Samsun Çanakkale şehitleri için yürüdü

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) düzenlediği “18 Mart Şehitler Yürüyüşü” binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin aziz hatırasını anmak ve Çanakkale ruhunu yaşatmak için OMÜ’nün, Samsun Valiliği himayesinde ikinci kez düzenlediği “18 Mart Şehitler Yürüyüşü” binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun sokakları inledi

İlkadım ilçesi 56’lar mevkisinde toplanan binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”, “Çanakkale Geçilmez”, “Vatan Sana Canım Feda”, “Her Şey Vatan İçin”, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet", “Çanakkale Ruhu Dimdik Ayakta” gibi sloganlar atarak ve tekbir getirerek Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Samsun sokaklarının inlediği yürüyüşte adeta yer-gök Türk bayrağının rengi kırmızı-beyaza büründü. Yürüyüşe ayrıca 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu bandosu da katılarak yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

Şehitlerin mektupları protokol üyelerine verildi

Yürüyüşün sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk Anıtı’nın önünde Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Program kapsamında ayrıca PTT, 44 Çanakkale şehidinin ailelerine yazdıkları mektubun örneklerini protokol üyelerine verdi.

“Çanakkale Zaferi’yle asırlık Türk yurdu düşmana çiğnetilmedi”

Daha sonra açıklamalarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çanakkale Zaferi’nin önemine vurgu yaparak, “Çanakkale’yi Çanakkale yapan vatana düşmanın ayağını bastırmayan, namusumuza dokundurmayan o asil ruhtur. Çanakkale demek Çanakkale’yi geçilmez yapan kahramanlar, Mehmetçiklerimiz demek. Çanakkale demek Seyit Onbaşı demek. Çanakkale demek kınalı kuzular demek. Çanakkale demek Mustafa Kemal demek. Çanakkale Zaferi ile asırlık Türk yurdu düşmana çiğnetilmedi. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edildiği zaman her türlü güçlüğün üstesinden gelinebileceği gösteren Türk komutan ve askerler dünya askerlik tarihine geçmiştir. Bugün de ülkemize yönelen iç ve dış tehditlerin ancak Çanakkale ruhuyla bertaraf edebiliriz. Ecdadın bize bıraktığı bu kutsal toprakları bizde bizden sonrakilere daha güvenli daha güçlü bir şekilde bırakmakla yükümlüyüz.” dedi.

Şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından yürüyüş sona erdi. Yürüyüşe ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, OMÜ personeli, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.