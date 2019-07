Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: “Hepimizin bu memlekete canı feda”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hepimizin bu memlekete canı feda. Hem başkan olarak hem de Mustafa Demir olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bitlis’te korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütünce önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un Asarcık ilçesindeki baba ocağını ve kabrini ziyaret etti.

Türk bayrağı Kur’an-ı Kerim hediye etti

Başkan Demir, ilk olarak şehit binbaşının Asarcık İlçesi Armutlu Mahallesi’ndeki baba ocağını ziyaret etti. Demir, bir kez daha acılarını paylaştığı ve başsağlığı dilediği şehidin babası Emekli Başçavuş Rüştü Akkuş, annesi Saniye Akkuş ve eşi Yasemin Akkuş’a Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

“Bizzat beni arayın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirten Başkan Demir, “Hepimizin bu memlekete canı feda. Hem başkan olarak hem de Mustafa Demir olarak her zaman yanınızdayız. Maddi ve manevi neye ihtiyacınız olursa bizzat beni her zaman arayabilirsiniz. Şehitlerimizin arkalarında bıraktıkları her yüz, bize emanettir. Şehitlik herkese nasip olmaz” dedi.

Demir daha sonra, Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un kabrini ziyaret etti ve dua okudu.