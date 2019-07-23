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Samsun, büyükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 11’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, büyükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 11’inci sırada yer alıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 10:37
Samsun, büyükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 11’inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, büyükbaş hayvan sayısında Türkiye’de 11’inci sırada yer alıyor.


Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TÜİK verilerine göre Samsun’da 375 bin 792 büyükbaş, 228 bin 714 küçükbaş olmak üzere toplam 604 bin 506 hayvan var. Samsun’da 98 bin 801 kültür, 191 bin 510 melez, 65 bin 980 yerli sığır ve 21 bin 501 adet de manda bulunuyor. Küçükbaşta ise 204 bin 639 koyun, 24 bin 75 adet de keçi mevcut. Bu rakamlara göre Samsun, 375 bin 792 büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de 11’inci sırada. Samsun Türkiye’deki manda sayısı bakımından da 1’inci sırada bulunuyor.


Hayvansal üretim bazında Samsun’da 375 bin 95 ton süt üretiliyor. 55 bin 844 ton tavuk eti üretilirken, 9 bin 643 ton kırmızı et ve bin 5 ton bal üretiliyor. Samsun’da ayrıca 198 bin yumurta üretilirken, deniz ve tatlısu avcılık-yetiştiriciliği kapsamında 60 bin 420 ton üretim yapıldı.


Kanatlı hayvan varlığı bakımından da oldukça zengin olan Samsun’da 1 milyon 219 bin 40 et tavuğu, 1 milyon 487 bin 339 bin yumurta tavuğu, 16 bin 98 adet hindi, 33 bin 682 adet kaz ve 22 bin 492 adet ördek olmak üzere toplam 2 milyon 778 bin 651 adet kanatlı hayvan var. Samsun’da ayrıca 76 bin 882 adet arı kovanı var.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:37
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