Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

HSK 1. Dairesi’nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamede 20 ilin de başsavcısı değişti. Buna göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri de faaliyete geçirildi.