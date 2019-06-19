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Samsun AFAD'dan deprem tatbikatı

AFAD ekiplerince senaryo gereği 6 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi- Vali Osman Kaymak:"Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak bölgede önemli imkanlara sahibiz. Samsun, her türlü afete müdahale edebilecek durumda"

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:34
Samsun AFAD'dan deprem tatbikatı

SAMSUN (AA) - Samsun Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, "Samsun Afet Müdahale Planı" kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliğinin artırılması, afette mevcut hizmet gruplarının koordinasyonunun sağlanması, sorunların tespiti ve eş güdümlü çalışma konusunda kabiliyetin artırılması amacıyla AFAD yerleşkesinde tatbikat düzenlendi.

Tatbikat, senaryo gereği saat 07.50'de Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde 6 büyüklüğündeki depremin Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu tarafından Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinde tanımlanmasıyla başladı.

Senaryoya göre depremden Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum etkilendi.

Depremin ardından İl AFAD Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda, Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında 26 yerel hizmet grubunun yöneticisiyle ilk 72 saatin değerlendirilmesi yapıldı.

Saha çalışmaları kapsamında araç gereçlerle afetzedelere ulaşılmaya çalışıldı.

Kimyasal gaz sızıntısı olan bir bölgede de özel kıyafetli uzmanlar tarafından ölçümler yapıldı.

Vali Kaymak, tatbikatı başarıyla gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

Her türlü afet ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olabilmek için tatbikat yapıldığına işaret eden Osman Kaymak, "Deprem, sel, heyelan, yangın gibi farklı afetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak bölgede önemli imkanlara sahibiz. Samsun, her türlü afete müdahale edebilecek durumda." dedi.

Afet müdahale planları hazırlandığını ama tatbikat yapılmadığı zaman sorun yaşanabildiğini dile getiren Kaymak, "Afet olduğu zaman ne kadar zamanda olay yerinde bulunulacak, hangi imkanlar kullanılacak, bunların kullanımı açısından bu deneme çalışmaları önemlidir." ifadesini kullandı.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Levent Uçarlı ile diğer ilgililer de takip etti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:34
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  2. Deprem Tatbikatı
  3. Samsun Afet ve Acil Durum
  4. Samsun Valisi Osman Kaymak

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