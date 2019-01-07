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Samsun açıklarında gemi battı

İçişleri Bakanlığından, Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:06
Samsun açıklarında gemi battı

ANKARA (AA) - Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 3 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, gemideki mürettebattan 3 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:06
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  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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