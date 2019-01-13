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Samsun açıklarında batan gemi

Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi arama çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor- Çalışmalar Samsun açıklarında 2 botla yapılıyor

13 Ocak 2019 Pazar 11:22
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarılması, 4'ünün cesedine ulaşılmasının ardından kayıp 2 kişinin bulunması için 7'nci günde de çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar, Samsun açıklarında 2 botla yapılıyor.

Samsun'un 80 mil açığında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden 7 Ocak'ta tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Batan gemiden kurtarılan Ukraynalı mühendis Stanislav Shevchuk (45), gemiciler Oleh Herashchenko (30), Yevhenii İlchenko (21), Yevgen Yatsenko (58), Denys Skachko (30) ve Pavlo Milnichenko (41) ile kadın aşçı Tetiana Budko (40), tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilmişti.

Olay günü ulaşılan Azerbaycanlı kaptan Turbat İsmyilov ile Ukraynalı 3'üncü kaptan Ruslan Bodnik (31), gemici Dmytro Krepts ve elektrik zabiti Isytrosyas Vyovozs'in cenazeleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsilerinin ardından ülkelerine gönderilmişti.

Gemi mürettebatından iki kişiye ulaşılamamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:22
  1. "Volga-Balt 214"
  2. 2 kişiyi arama çalışmaları
  3. batan Panama bandıralı kuru yük gemisi
  4. Kayıp
  5. mürettebat
  6. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  7. Samsun

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