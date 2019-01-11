0553 313 94 23

Samsun açıklarında batan gemi

Karadeniz'de batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Gemi personelinden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi

11 Ocak 2019 Cuma 13:46
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarılması, 4'ünün cesedine ulaşılmasının ardından kayıp 2 kişinin bulunması için beşinci günde de çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz'deki lodos nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, Samsun açıklarında 2 botla yapılıyor.

Batan gemiden kurtarılan Ukraynalı mühendis Stanislav Shevchuk (45), gemiciler Oleh Herashchenko (30), Yevhenii İlchenko (21), Yevgen Yatsenko (58), Denys Skachko (30) ve Pavlo Milnichenko (41) ile kadın aşçı Tetiana Budko (40), tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Olay günü ulaşılan Azerbaycan uyruklu kaptan Turbat İsmyilov ile Ukraynalı üçüncü kaptan Ruslan Bodnik (31), gemici Dmytro Krepts ve elektrik zabiti Isytrosyas Vyovozs'in cenazelerinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, Ukrayna ile Azerbaycan'a gönderildi.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden 7 Ocak'ta tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:46
  1. batan gemi
  2. Panama bandıralı
  3. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesi ve bu sırada çıkan olaylarda biri polis, 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 sanığa verilen üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapis cezaları, istinaf tarafından onandı.
    1. Darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un..
    2. Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da
    3. ANALİZ - Türkiye'nin su politikası ve..
    4. Nonstop Zula E-Spor Merkezi açıldı
    5. 'Biz emirleri Bolton'dan almıyoruz'
    6. İçişleri Bakanı Soylu Rize'de
    7. Irak plastik cerrahi reklamı yapan..
    8. Uzay testleri için ilk adım atıldı
    9. Muğla'da kız çocuğuna cinsel taciz..
    10. Alfa Romeo’da avantajlar devam ediyor
    11. Müller, Liverpool karşısında forma..
    12. Cezaevi personelinden kan bağışı..
    13. Bakan açıkladı: 840 ton altın rezervi..
    14. Bakan duyurdu: Cezalarda iade süreci..
    15. Cari işlemler hesabı 4 aydır fazla..
    16. e-Devlet’te girdi, hayatının şokunu..
    17. Almanya'da mahkemelere e-postayla..
    18. Asriad: Hakkaniyet göz ardı edilmemeli
    19. RTÜK’ten TV8’deki ‘şiddet davranışı’na..
    20. "Gelir kaynağını engellemeye..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir