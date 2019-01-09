0553 313 94 23

Samsun açıklarında batan gemi

Batan gemiyle ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Yasynskyi eşliğinde kurtarılanların ifadelerine başvuruluyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:16
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gemiden kurtarılanların ifadelerini alma işlemine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Borys Yasynskyi eşlik ediyor.

Samsun açıklarında batan kuru yük gemisinden kurtarılan 7 denizcinin tedavileri, Medicana Samsun Hastanesi'nde sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, batan gemiye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurtarılanların ifadesine başvuruluyor.

Konsolos Yasynskyi, hastanede tedavi gören denizcilere ifade verme sürecinde eşlik ediyor.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden önceki sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu.

Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:16
  1. Borys Yasynskyi
  2. Panama bandıralı
  3. Panama bandıralı kuru yük gemisi
  4. Samsun
  5. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Samsun'da batan gemi
  7. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    2. Çatışma ortasında kalarak başından..
    3. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
    4. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
    5. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    6. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    7. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    8. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    9. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    10. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    11. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    12. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    13. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    14. Türkiye’nin görkemli falezleri
    15. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    17. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
    18. “Arapları öldürün!”
    19. Kamuda Blokzincir Konferansı
    20. Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı