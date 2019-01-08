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Samsun açıklarında batan gemi

Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Nunez ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Yasynskyi, batan gemiden kurtarılan 7 kişiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

08 Ocak 2019 Salı 16:07
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Panama'nın İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Konsolos Borys Yasynskyi, Samsun açıklarında batan Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılanlara ziyarette bulundu.

Başkonsolos Nunez ile Konsolos Yasynskyi, Samsun açıklarında batan kuru yük gemisinden kurtarılan ve tedavileri Medicana Samsun Hastanesinde süren 7 kişiyi ziyaret etti.

Nunez, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgi almak için Samsun'a geldiklerini söyledi.

Gemide Panama vatandaşı bulunmadığını ancak Panama bayraklı olduğu için çalışma yürüttüklerini belirten Nunez, Türk yetkililerle temas kuracaklarını aktardı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarının başarılı olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Nunez, "Operasyon gayet profesyonelce yürütüldü. Her şey gayet güzel ilerledi. Operasyonu yürüten herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yasynskyi ise olayın ardından gerekli çalışmalara başladıklarına işaret ederek, "Olayın öğrenilmesi üzerine Türkiye'den bilgiler alındı. Ölen insanlar için çok üzgünüz. Ölenlerin aileleriyle irtibata geçtik." dedi.

Hastanede tedavi görenlerin taburcu edilmesinin ardından işlemleri takip ettiklerini anlatan Yasynskyi, şunları kaydetti:

"Konuyu Büyükelçimiz de yakından takip ediyor. Arama kurtarma ve sağlık hizmetlerini yürüten herkese çok teşekkür ediyoruz. Kurtarma operasyonu çok profesyonelce oldu. Olumsuz hava durumuna rağmen başarılı bir çalışma yürütüldü. Samsun Valiliği başta olmak üzere operasyonu yöneten Sahil Güvenlik Komutanlığına ve sağlık teşkilatına çok teşekkür ediyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Profesyonel çalıştılar. Kendi hayatlarını riske attılar. Bir sürü kişinin hayatını kurtardılar."

Yasynskyi, hastanede tedavileri sürenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Büyükelçimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı ve hızlı bir operasyon gerçekleşti. Bu, çok güzel bir şey. Ukrayna vatandaşlarına sahip çıkılması, kardeşliği gösteriyor. Bu, bizi çok mutlu etti. Türkiye ile çok güzel dostluk ilişkimiz var." diye konuştu.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden dün sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 2'sinin cesedi dün, ikisininki de bugün bulunmuştu.

Kayıp 2 kişinin bulunması için ise çalışmalar sürüyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:07
  1. Ankara Büyükelçiliği
  2. İstanbul Başkonsolosu Andres Gregorio Nunez
  3. konsolos Borys Yasynskyi
  4. Panama
  5. Ukrayna

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