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Samsun açıklarında batan gemi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:24
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun açıklarında batan gemiye ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 80 mil açıkta batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan ve kentteki hastanelere kaldırılan kişilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Geminin batması sonucu yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerinin sürdüğü, kazaya ilişkin raporların tutulduğu ve sorumluların araştırıldığı belirtildi.

Ayrıca, hareket limanından bilgilerin istendiği, geminin elverişlilik belgesini verenlerin tespitine çalışıldığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:24
  1. Samsun
  2. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Volga-Balt 214 kuru yük gemisi

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