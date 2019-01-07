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Samsun açıklarında batan gemi

Samsun Valisi Osman Kaymak:- "Maalesef 6 kişi biz varıncaya kadar ölmüştü. Sağ olanların hepsini kurtardık. Şimdi ölüleri almaya çalışıyoruz"

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:54
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Vali Kaymak, Samsun'un 80 mil açığında batan Panama bandıralı gemiden kurtarılan ve Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören mürettebatı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gemiden 7 kişinin sağ kurtarıldığını söyledi.

Kaymak, "Kurtarma faaliyetleri, Sahil Güvenlik helikopteri, bir uçak, bir arama kurtarma gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle devam ediyor. Bahse konu gemide 2 Azeri, 11 Ukraynalı olmak üzere 13 personel bulunuyor." dedi.

Yük gemisinde 3 bin 300 ton kömür bulunduğunu aktaran Kaymak, geminin Yeşilyurt Limanı'na geldiğini belirtti. Kazazedeleri ziyaret ettiğini, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:

"Burada 4 kişi var. Biri Sahil Güvenlik'te, biri de helikopterle inmek üzere. 7 kazazedeyi sağ olarak kurtarmış olduk. Kendilerini ziyaret ettim. Kendileri de diğer arkadaşlarını merak ediyor. Ben kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini söyledim. 2-3 kazazedeyi aileleriyle görüştürdüm. Kendi telefonumdan annelerini, babalarını aradılar. Diğerlerini de arkadaşlara söyledim, aileleriyle görüştürmeye çalışıyorlar. "

Kaymak, olayla ilgili adli tahkikatın başladığını, hayatını kaybedenlere otopsi yapılacağını dile getirerek, "Bir an önce kazazedeler ailelerine ulaşmak, evlerine gitmek istiyor. Bunun için hızlı şekilde olaya müdahale etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bir kazazedenin, çok hızlı bir dalga çarpınca geminin baş tarafının koptuğunu, kendilerini can simitlerine zor attıklarını söylediği aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

"Aşırı soğukta ilk yarım saatte birkaç arkadaşlarının öldüğünü söylüyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığını ve kurtarma operasyonuna katılanları tebrik ediyorum. Çok başarılı bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Olay yerine vardığımızdan itibaren önce sağ olanlara müdahale edildi. İzmir'den uçak geldi. Skorsky helikopteri olay yerine ulaştı. Deniz dalgalı olunca botlar olay yerine geç gelebildi. Botları beklemeden helikopterle ciddi bir kurtarma operasyonu yapıldı. Arkadaşları tebrik ediyorum. Ölenlerin ailelerine sabır diliyorum."

Vali Kaymak, kazazedelerin hepsinin sağlık durumunun çok iyi olduğa işaret ederek, "Hepsi benimle düzgün şekilde diyalog kurdu. Maalesef 6 kişi biz varıncaya kadar ölmüştü. Sağ olanların hepsini kurtardık. Şimdi ölüleri almaya çalışıyoruz. Gemi tamamen suya gömüldü. Şu an geminin bulunduğu yer 2 bin metre derinlikte. Geminin kaptanı da yaşamını yitirdi." diye konuştu.

Gemi ile batan mürettebat olduğu yönünde endişeleri bulunduğu ama bu yönde bir bir bilgi olmadığını belirten Kaymak, "Kurtarma botu orada arama kurtarma çalışmasına devam edecek. Bizdeki bilgi 13 kişilik mürettebat olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:54
  1. Osman Kaymak
  2. Panama
  3. Samsun açıklarında batan gemi
  4. Samsun Valisi

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