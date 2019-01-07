0553 313 94 23

Samsun açıklarında batan gemi

Samsun Valiliği:- "Kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi, 2 kişi hayatını kaybetti"

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:07
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun açıklarında batan geminin 13 kişilik mürettebatından 7'sinin kurtarıldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 mil açıkta batan Panama bandıralı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor.

Geminin 13 kişilik mürettebatından kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, geminin kömür yüklü olduğu ve ikiye parçalandığı öğrenildi.

Çarşamba Havalimanı Sahil Güvenlik Komutanlığı pistinde 9 ambulans, bir helikopter ambulans, AFAD ve UMKE ekipleri hazır bekletiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:07
  1. BATAN
  2. gemi
  3. Kurtarma
  4. mürettebat
  5. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 1,1 arttı
    1. Almanya'da perakende satışlar kasımda..
    2. MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı..
    3. Çin'den ABD'ye, Güney Çin Denizi'nde..
    4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda..
    5. Darbe girişimi bastırıldı! Darbeciler..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. Suudi Arabistan'da mayın patlaması: 1..
    8. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    9. Siemens teknolojisi verimliliği..
    10. "Hedefimiz, 2019 yılında ihracatta..
    11. Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi
    12. Ortalığı kana bulayacaklardı! Ele..
    13. Samsun açıklarında batan gemi
    14. Mardin'in Suriye sınırına yakın..
    15. İttifaka onlar da katıldı! O ilde..
    16. Kemik iliği nakli bekleyen hastalar..
    17. Samsun açıklarında batan gemi
    18. Afrika Birliği Gabon’daki darbe..
    19. Schneider Electric Türkiye'de görev..
    20. Gabon'daki darbe girişimi
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"