Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemiden kurtarılanlardan 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılanlardan 4'ü, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Bu kişiler, havalimanında hazır bekletilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, batan gemiyle ilgili kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

13 kişilik mürettebatın 9'unun Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu bildirildi.