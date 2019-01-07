0553 313 94 23

Samsun açıklarında batan gemi

Samsun Valiliğinden, batan Panama bayraklı gemideki 13 kişilik mürettebattan 4'ünün kurtarıldığı bildirildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:57
Samsun açıklarında batan gemi

SAMSUN (AA) - Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemideki 13 kişilik mürettebattan 4'ü kurtarıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının, saat 08.10'da Samsun açıklarında 80 mil uzaklıktan tehlike sinyali aldığı belirtildi.

Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisinin saat 08.50'de sinyalin alındığı bölgeye hareket ettiği ancak Samsun'dan çıkan geminin hava şartları nedeniyle geri döndüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğeri intikale devam etmektedir. 09.05’te kurtarma helikopteri Çarşamba Havalimanı'ndan kalkış yapmış, saat 09.54'te olay yerinde 3 adet can salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 kişilik mürettebat olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış olup Samsun’a intikal etmek üzeredir. Ayrıca bir uçak, 4 helikopter, bir arama kurtarma gemisi, bir römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir."

Bu arada, Samsun Limanı'ndan, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisi ile Liman Başkanlığına ait 3 gemi kurtarma römorku olay yerine hareket etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:57
  1. açık
  2. gemi
  3. Kurtarma
  4. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da para piyasasını manipülasyona 25 gözaltı
    1. İran'da para piyasasını manipülasyona..
    2. Fatih'in lanetinden sakının!
    3. 2018'de en çok bakkal, büfe ve market..
    4. Kumpas soruşturmaları savcısına 15..
    5. Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar..
    6. Samsun açıklarında batan gemi
    7. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ilk idmanına..
    8. "Ücretli plastik poşet uygulaması, AB..
    9. Yemenli tutuklular 15 gündür açlık..
    10. Yıllardır baktığı eşeği, yanağını..
    11. Saadet Partisi Adıyaman belediye..
    12. Altın fiyatları
    13. Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
    14. "İyi bir yolda ilerliyoruz"
    15. “Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü..
    16. Sadakataşı’na Yemen desteği
    17. Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik
    18. "Nokta transferler yapacağız"
    19. 2018'de bakın en çok ne açıldı
    20. Böylesi görülmedi! Eşine kızıp ölmeden..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti