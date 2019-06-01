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Samsat’ta vatandaşlara yardım dağıtıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde vatandaşlara giyim, oyuncak ve et yardımı yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
Samsat’ta vatandaşlara yardım dağıtıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde vatandaşlara giyim, oyuncak ve et yardımı yapıldı.


Samsat Belediye Başkanlığının organizasyonunda, Genel Merkezi İstanbul’da bulunan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) tarafından ilçedeki bütün öğrencilere çeşitli oyuncaklar, giyim ve ayakkabı dağıtılırken, vatandaşlara ise kırmızı et dağıtıldı.


Dağıtım faaliyetlerine, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, TOGEMDER Yetkilisi Sümeyye Selvican Şafak, Başkan Saadet Gülbaran ve Genel Koordinatör Nevin Gacal katıldılar.


Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, depremin yaralarının sarılmakta olduğu Samsat ilçesinde, bir bayram öncesi öğrencilere yardım yaparak yüzlerini güldüren, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve TOGEMDER yetkililerine teşekkür etti.


Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, bayram öncesi her öğrenciye giyim, ayakkabı ve çeşitli oyuncaklar dağıtıldığını belirterek bunun için İstanbul’dan gelerek bizzat yardım dağıtım faaliyetlerine katılan başkan, genel koordinatör ve diğer yetkililerine minnet duyduklarını ifade etti.


Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın eşiEmine Erdoğan’ın himayelerinde 2005 yılında Üsküdar’da kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), 2012 yılı itibariyle faaliyetlerine dernek olarak yürütmeye başlayarak Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) adını aldığını kaydeden Fırat, "Samsat gibi depremin yaralarını henüz saramamış bir ilçede duyarlı insanlarımızın yardım elini uzatmış olmalarını önemli buluyoruz. TOGEMDER başkan ve yönetimini ilçemiz adına kutluyorum. Bu bayram öncesi her çocuğun yüzü güldü. Belki de Ramazan boyunca et görmeyen vatandaşımız vardı. Derneğimizin katkıları ile her haneye et yardımı yapıldı. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşımızın huzur, refah ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
  1. doğa

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