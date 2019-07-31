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Samsat’ta depremzede vatandaşlar için kura çekildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede vatandaşlar için yaptırılan kalıcı konutların sahipleri kura ile belirlendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:44
Samsat’ta depremzede vatandaşlar için kura çekildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede vatandaşlar için yaptırılan kalıcı konutların sahipleri kura ile belirlendi.


2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olarak tespit edilerek hak sahibi olan depremzede vatandaşlar için yaptırılan 403 konutun 114 adeti toplu alanda, 280 adeti vatandaşın kendi arsasında yapıldı. Bu konutlar yapılırken 9 vatandaş ise hak sahipliğinden vazgeçti.


86 adedi çift katlı, 28 adedi ise tek katlı olan toplu alandaki 114 deprem konutu için Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda, noter huzurunda kura çekildi. Kura çekim törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Samsatlı depremzede vatandaşlar evlerin bir an önce teslim edilmesi ve ikinci etap inşaatlarının çok acele başlatılmasını isteyerek, 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde mağdur olan vatandaşların hak sahipliği işlemlerinin ise bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.


Yetkililerce önümüzdeki günlerde vatandaşlara evlerinin teslim edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:44
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