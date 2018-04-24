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Samsat'ta 75 konutta hasar tespit edildi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 16:56
Samsat'ta 75 konutta hasar tespit edildi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Samsat'ta Kaymakamlık bahçesine kurulan Mobil Koordinasyon  Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerinde herhangi  bir can kaybı yaşanmadığını yineledi. Deprem sırasında çöken bir ahırda belirli sayıdaki hayvanın telef  olduğunu anlatan Akdağ, söz konusu ahırdaki bazı hayvanların da AFAD ekiplerince  canlı kurtarıldığını belirtti.  Akdağ, hasar tespit ve tarama faaliyetlerinin özellikle ilçeye bağlı  köylerde devam ettiğini bildirerek, çalışmaların da büyük ölçüde tamalandığını  kaydetti.

 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 700'e yakın  çadır talebinde bulunulduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun da an itibarıyla  Samsat'a ulaştırıldığını ifade eden Akdağ, şunları dile getirdi: "Ön hasar tespit çalışmalarını takiben çadır dağıtımları devam edecek.  Saat 14.16 itibariyle ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit  edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış. Yıkılan konutlar, geçtiğimiz  yaşanan depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor."

  Bir taraftan güvenlik tedbirleri alınırken öbür yandan sağlık  hizmetleri verildiğini, bir yandan da yiyecek ihtiyacı doğrultusunda da Kızılayın  ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akdağ, şöyle dedi:  "Su ve diğer gıda maddeleri ihtiyaçları doğrultusunda da  vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesi için tüm tedbirleri almış  durumdayız. Öte yandan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ekipleri, sosyal ve  psikolojik destek için sahadalar. Şu an için elimizdeki bilgilere göre, 37  afetzede hastanelere başvurmuş durumda. Bunların 15'inin bir takım küçük  yaralanmaları tespit edildi. Bir kısmı daha büyük bir kısmı da bu depremin  psikolojik etkisiyle bir anlamda psikolojik travma geçiren hastalarımız ve  vatandaşlarımız."

  Bölgede haberleşme ve enerjiyle ilgili sıkıntının bulunmadığına işaret  eden Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tüm  Samsat ve Adıyaman halkına geçmiş olsun dileklerini ilettti. Akdağ, her zaman olduğu gibi devlet ve hükümet olarak afetzedelerin  yanında olunacağını bildirerek, vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına her türlü  tedbirin alındığını, hasar gören binaların da dönüştürülmesi noktasında tüm  çalışmanın yapılacağını sözlerine ekledi.    Bazı kamu binalarında da incelemeyi gerektirecek küçük hasarların  tespit edildiğini anlatan Akdağ, şunları dile getirdi:

  "Bunlar hızla ilgili teknik ekipler tarafından değerlendirilip, bu  binalarda da herhangi bir engel yoksa hizmete devam edecektir. Sağlık  Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bölgede sahra hastanesi kurarak çalışmalara  başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Elbette  mala da gelmesin ama kardeşlerimizden hiçbirinin can kaybı yaşamaması en büyük  tesellimizdir. Mala gelen her neyse Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi  bugün de tamir edecek güce sahiptir."

Akdağ, bir soru üzerine, "Tespitler yapılsın, biz bu hususta  vatandaşlarımızın yaralarını sarma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok  hassasız. Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir." diye konuştu.

 400 KONUT İHALEYE ÇIKIYOR

 Akdağ, bölgede deprem konutlarının yapılması noktasında nasıl bir yol  izleneceği yönündeki soru üzerine, şöyle konuştu:   "Kalıcı konutların yapılması konusunda Samsat için Çevre ve Şehircilik  Bakanlığımızla AFAD çalışıyor. 403 konutun yapımına başlandı. Aslında tüm  hazırlıkları tamamlamış durumdayız. Sadece arsa oluşturma konusunda köylerimizde  sıkıntı yaşıyoruz. Burada hazine arazilerinin üzerinde oluşturulmuş olan birtakım  binalar ve hazine arazileri üstünde tarım faaliyetleri var. Dolayısıyla hızlı  ilerlememize engel olan tek konu, arsa oluşturmakla ilgili. Bununla ilgili bütçe  tamam projelerimiz tamam. Hızla bu arsa problemlerini çözerek yeni binaları  yapacağız. Şu anda ilk 400'e ilave ikinci 400'ün de yapılması için 1 haftalık  süre içerisinde ihale yapılacak. Bu ikinci depremle ilgili tespitleri hızla yapıp  bu hususta da gerekenleri yapacağız."

İLÇENİN TAŞINMASI 

 Vatandaşların ilçenin taşınması yönündeki taleplerinin hatırlatılması  üzerine, konunun teknik bir konu olduğunu dile getiren Akdağ, "Normalde Samsat,  ilçe olarak aslında mesela Adıyaman'a kıyasla deprem açısından daha güvenli bir  bölge. Yapılan tüm çalışmalar bu yönde. Zaten depremlerin büyüklüğüne bakarsanız,  bugünkü deprem 5,1 büyüklüğünde bir deprem ve aslında çok büyük bir ve ağır bir  deprem değil. Problem binaların kendi yapısından kaynaklanıyor. Binaların büyük  çoğunluğunu yenilemiş olacağız. Dolayısıyla binaların sağlam yapılması önemlidir.  Biliyorum geçmişte bazı tartışmalar yaşanmış durumda. Taşınalım denilen bölgede  Samsat'tan farklı bir yer değil. Samsat çok ağır bir deprem bölgesi değil aslında  ama bina dayanıklılığı konusunda zayıf olunca sıkıntılar olabiliyor." ifadesine  yer verdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:56
  1. Adıyaman
  2. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
  3. Samsat

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