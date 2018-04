Samsat'ta 75 konutta hasar tespit edildi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Samsat'ta Kaymakamlık bahçesine kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını yineledi. Deprem sırasında çöken bir ahırda belirli sayıdaki hayvanın telef olduğunu anlatan Akdağ, söz konusu ahırdaki bazı hayvanların da AFAD ekiplerince canlı kurtarıldığını belirtti. Akdağ, hasar tespit ve tarama faaliyetlerinin özellikle ilçeye bağlı köylerde devam ettiğini bildirerek, çalışmaların da büyük ölçüde tamalandığını kaydetti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 700'e yakın çadır talebinde bulunulduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun da an itibarıyla Samsat'a ulaştırıldığını ifade eden Akdağ, şunları dile getirdi: "Ön hasar tespit çalışmalarını takiben çadır dağıtımları devam edecek. Saat 14.16 itibariyle ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış. Yıkılan konutlar, geçtiğimiz yaşanan depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor."

Bir taraftan güvenlik tedbirleri alınırken öbür yandan sağlık hizmetleri verildiğini, bir yandan da yiyecek ihtiyacı doğrultusunda da Kızılayın ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akdağ, şöyle dedi: "Su ve diğer gıda maddeleri ihtiyaçları doğrultusunda da vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Öte yandan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ekipleri, sosyal ve psikolojik destek için sahadalar. Şu an için elimizdeki bilgilere göre, 37 afetzede hastanelere başvurmuş durumda. Bunların 15'inin bir takım küçük yaralanmaları tespit edildi. Bir kısmı daha büyük bir kısmı da bu depremin psikolojik etkisiyle bir anlamda psikolojik travma geçiren hastalarımız ve vatandaşlarımız."

Bölgede haberleşme ve enerjiyle ilgili sıkıntının bulunmadığına işaret eden Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tüm Samsat ve Adıyaman halkına geçmiş olsun dileklerini ilettti. Akdağ, her zaman olduğu gibi devlet ve hükümet olarak afetzedelerin yanında olunacağını bildirerek, vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına her türlü tedbirin alındığını, hasar gören binaların da dönüştürülmesi noktasında tüm çalışmanın yapılacağını sözlerine ekledi. Bazı kamu binalarında da incelemeyi gerektirecek küçük hasarların tespit edildiğini anlatan Akdağ, şunları dile getirdi:

"Bunlar hızla ilgili teknik ekipler tarafından değerlendirilip, bu binalarda da herhangi bir engel yoksa hizmete devam edecektir. Sağlık Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bölgede sahra hastanesi kurarak çalışmalara başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Elbette mala da gelmesin ama kardeşlerimizden hiçbirinin can kaybı yaşamaması en büyük tesellimizdir. Mala gelen her neyse Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bugün de tamir edecek güce sahiptir."

Akdağ, bir soru üzerine, "Tespitler yapılsın, biz bu hususta vatandaşlarımızın yaralarını sarma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok hassasız. Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir." diye konuştu.

400 KONUT İHALEYE ÇIKIYOR

Akdağ, bölgede deprem konutlarının yapılması noktasında nasıl bir yol izleneceği yönündeki soru üzerine, şöyle konuştu: "Kalıcı konutların yapılması konusunda Samsat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla AFAD çalışıyor. 403 konutun yapımına başlandı. Aslında tüm hazırlıkları tamamlamış durumdayız. Sadece arsa oluşturma konusunda köylerimizde sıkıntı yaşıyoruz. Burada hazine arazilerinin üzerinde oluşturulmuş olan birtakım binalar ve hazine arazileri üstünde tarım faaliyetleri var. Dolayısıyla hızlı ilerlememize engel olan tek konu, arsa oluşturmakla ilgili. Bununla ilgili bütçe tamam projelerimiz tamam. Hızla bu arsa problemlerini çözerek yeni binaları yapacağız. Şu anda ilk 400'e ilave ikinci 400'ün de yapılması için 1 haftalık süre içerisinde ihale yapılacak. Bu ikinci depremle ilgili tespitleri hızla yapıp bu hususta da gerekenleri yapacağız."

İLÇENİN TAŞINMASI

Vatandaşların ilçenin taşınması yönündeki taleplerinin hatırlatılması üzerine, konunun teknik bir konu olduğunu dile getiren Akdağ, "Normalde Samsat, ilçe olarak aslında mesela Adıyaman'a kıyasla deprem açısından daha güvenli bir bölge. Yapılan tüm çalışmalar bu yönde. Zaten depremlerin büyüklüğüne bakarsanız, bugünkü deprem 5,1 büyüklüğünde bir deprem ve aslında çok büyük bir ve ağır bir deprem değil. Problem binaların kendi yapısından kaynaklanıyor. Binaların büyük çoğunluğunu yenilemiş olacağız. Dolayısıyla binaların sağlam yapılması önemlidir. Biliyorum geçmişte bazı tartışmalar yaşanmış durumda. Taşınalım denilen bölgede Samsat'tan farklı bir yer değil. Samsat çok ağır bir deprem bölgesi değil aslında ama bina dayanıklılığı konusunda zayıf olunca sıkıntılar olabiliyor." ifadesine yer verdi.