Samsatlı gençlerden yetim çocuklar yararına kermes

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenciler, yetim çocuklar yararına kermes düzenledi.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, maddi durumları zayıf olan özellikle yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi. Kermese Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye başkan Vekili Ömer Yakaryılmaz, Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, kamu kurum ve kuruluş amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Türkiye’de Çocuk Olmak" adlı resim sergisinin de yapıldığı program ile ilgili olarak bir açıklama yapar Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Tepe, dünyanın neresinde olursa olsun mağdur olan insanlara yardım elinin uzatılmasının insani bir görev olduğunu belirterek, yetim çocuklar yararına düzenlenen kermese emeği geçenler ile katılım sağlayan yetkilere teşekkür etti.

Tepe, "Dünyanın dört bir tarafından yetim kalan kardeşlerimiz var. Onların dertleri ile dertlenmek hepimizin insani bir görevidir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte azda olsa bu kardeşlerimize yardımcı olabilmek adına bir kermes düzenledik. Toplanan paralar İHH İnsani Yardım Vakfına makbuz karşılığında teslim edilmek sureti ileyetim çocuklara ulaştırılacak. Duyarlılıklarımdan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan başta Kaymakamımız olmak üzere bütün yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Samsat kaymakamı Halid Yıldız ise gençlerin duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, toplumsal duyarlığın önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Yıldız, "Dünyanın bir çok yerinde mağdur ve yetim insanlar yaşamaktadır. Onlara yardım elini uzatmayı kendimize görev bilmeliyiz. Gençlerimizin bu duyarlılığı bizleri duygulandırmıştır. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.