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Samsat Kaymakamı Yıldız köy gezilerini tamamladı

Adıyaman’ın Samsat ilçe Kaymakam Halid Yıldız, köy gezilerini tamamladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Samsat Kaymakamı Yıldız köy gezilerini tamamladı

Adıyaman’ın Samsat ilçe Kaymakam Halid Yıldız, köy gezilerini tamamladı.

 

Kaymakam Halid Yıldız, Samsat ilçesindeki görevine başlaması ile birlikte başlattığı köy gezilerini tamamladı. Kaymakam Yıldız, Göltarla, Uzuntepe, Akdamar, Doğanca, Taşkuyu, Tepeönü, Kovanoluk ve Çiçek köylerini gezerek köy gezilerini tamamladı.

 

İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Müftüsü metin Kara, Özel İdare Müdürü Ali Ayaz, Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılınç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte köy gezilerini gerçekleştiren Kaymakam Halid Yıldız, ziyarette muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, içme suyu, yol, köy içi parke, Millet konağı, ağır hasarlı evlerin yıktırılması, hak sahipliği ve konteynırlar ile ilgili olarak bilgiler verdi. Yıldız, Samsat ilçesinde son iki yıl içerisinde iki deprem yaşadığını, dolayısıyla vatandaşların her anlamda mağduriyet yaşadıklarını belirterek, vatandaşların huzur ve refahı için her türlü sorunu çözmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

 

Kaymakam Yıldız, "Samsat ilçemize bağlı bütün köylerimizi gezmiş, sorunlarını yerinde görmüş bulunmaktayız. Böylece önceliklerimizi belirleme imkanımız oldu. Vatandaşlarımızı dinleyerek sıkıntılarına ortak olduk. Depremden kaynaklı sorunlarımız var bunları çözmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yine depremden kaynaklı planladığımız bazı çalışmalarımızı ertelemek durumunda kalıyoruz. Özellikle cumhurbaşkanımızın ikinci 100 günlük programına göre köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı millet konaklarının yapılması kapsamında sekiz köyümüzde çalışmalar yürütmekteyiz. Tapuları millet konağı yapımına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Hizmet odaklı, vatandaş odaklı çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Her çalışmamızda adil ve şeffaf olacak, kurumlarımız, muhtarlarımızla birlikte sıkıntılarımızı en aza indirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:56
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