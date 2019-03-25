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Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu Ortaokulu öğrencileri Adıyaman yıldız erkekler ve kızlarda birinci olarak bu yıl yine iddialı olduklarını gösterdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:51
Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Taşkuyu Ortaokulu öğrencileri Adıyaman yıldız erkekler ve kızlarda birinci olarak bu yıl yine iddialı olduklarını gösterdi.


2017-2018 Türkiye okullar arası çim hokeyi branşında yıldız erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, yıldız kızlar kategorisinde ise Türkiye üçüncü olan Samsat Taşkuyu ortaokulu, 2019 yılında Adıyaman’da yıldız kızlar ve erkekler alanında birinci olarak, Nisan ayında Osmaniye’de yapılacak olan bölge şampiyonluğunda Adıyaman’ı temsil etmeye hak kazandı. Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Köy Muhtarı Hacı Avcı, Okul Müdürü Dündar Çoban ve Takım Sorumlusu Beden Eğitimi Öğretmeni Arif Ayaz ile birlikte Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ı makamında ziyaret ederek il birinciliği sevincini paylaşan Taşkuyu Ortaokulu öğrencileri bölge şampiyonasında da birinci olarak geçen yıl olduğu gibi Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediklerini ifade etti. Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, yaşanan iki depreme rağmen, antrenman sahaları olmadan, kıt imkanlarla böylesi büyük bir başarının elde edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.


Taşkuyu Köyü Muhtarı Hacı Avcı ise yaptığı açıklamada, yaşanan iki depreme aldırış etmeden, çim sahaları olmadan, çadır sınıflarda eğitim görürken, çadır aralarında hazırlanan öğrencilerin böylesi büyük bir başarıya imza atmış olmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, öğrencilere halı saha ve malzeme desteği sağlanması gerektiğini belirtti. Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı açıklamada, zor şartlar altında hazırlanarak çim hokeyi dalında başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, önümüzdeki günlerde yapılacak bölge ve Türkiye finallerinde başarı diledi. Kaymakam Yıldız, "Taşkuyu köyü okulumuzun öğrencileri geçen yıl yıldız erkekler kategorisinde şampiyon ve yıldız kızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldular. Bu yıl her iki kategoride de birinci olarak ilimizi temsil edecekler. Bu gençlerimize daha iyi imkan sunulması durumunda çok daha güzel sonuçlar alınabileceğini düşünerek girişimlerimiz olacak. Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:51
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