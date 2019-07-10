0553 313 94 23

Şampiyonluğu havuzda kutladılar

11 Futbol Takımı’nın başarılı sporcuları, şampiyonluğu da havuzda kutladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
Şampiyonluğu havuzda kutladılar

11 Futbol Takımı’nın başarılı sporcuları, şampiyonluğu da havuzda kutladı.


Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü U-11 Futbol takımı, normal sezonu şampiyon bitirdi, katıldığı iki turnuvadan da kupayla ayrıldı. 6 ayda üç kupa kaldıran başarılı sporcuları geçtiğimiz günlerde makamında ağırlayan Başkan Söğüt, ödül olarak genç sporcuları su parkına gönderdi.


Takım hocası Hamza Alyılmaz ile birlikte havuza giden minik sporcular, sezonun yorgunluğunu bol bol eğlenerek attı. Minik sporcular, zorlu sezon sonrasında kazandıkları kupaları Körfezlilere armağan ederken, kendilerini şampiyonluk ödülü olarak su parkına gönderen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e de teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi! Kuvvetli yağışlar geliyor
    1. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    2. Hindistan Büyükelçisi..
    3. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    4. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    5. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    6. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    7. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    8. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    9. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    10. Maltepe’de engelliler üretip..
    11. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    12. Bağ yangını korkuttu
    13. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    14. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    15. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık..
    16. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    17. Barbaros Gözneli idari menajer..
    18. AliExpress E-İhracat Buluşması..
    19. Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası
    20. Vali Dağlı sosyal medya hesabından..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"