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Şampiyonların okulu GKV Vali Gül ve Başkan Şahin’i ağırladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:51
Şampiyonların okulu GKV Vali Gül ve Başkan Şahin’i ağırladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ziyaret ederek kurum genelinde incelemeler yaparak okul aile birliği toplantısına katıldılar. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’dan kurumun kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgiler alan Vali Gül ve Başkan Şahin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını takdirle izlediklerini ifade ettiler. Gaziantep Kolej Vakfı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy 1963 yılında Cemil Alevli önderliğinde bir gurup eğitim gönüllüsü tarafından kurulan okulun 55 yıldır her geçen gün kendisini yenilediğini ve Türkiye’de eğitim alanında önemli bir rol model olduğunu ifade ederek “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Gazianteplilerin ortak eseridir. Vakfımız kamu yararına çalışan ve yeni yetişen nesillerin eğitiminde önemli roller üstlenen bir eğitim kurumudur. 55 yıldır eğitim alanında hizmetlerini sürdüren vakfımızda bugün iki bin civarında öğrenci bulunmakta, anaokulu, ilkokul, ortaokul Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Cemil Alevli Kolejiyle eğitimin bütün safhalarında hizmet vermektedir. Önümüzdeki süreçlerde eğitim alanındaki yatırımlarımız sürecek, bununla ilgili projelerimiz en kısa zamanda hayata geçirilebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.


“Gaziantep Kolej Vakfı Gaziantep’in eğitimdeki önemli bir markasıdır”


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kentin en önemli eğitim markalarından birisi olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, kurumun sürdürülebilir gelişim için yürüttüğü çalışmaları izlediklerini ve desteklediklerini ifade ederek “ Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları be kentin önemli bir markası ve değeridir. Kurumun gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılabilmesi için gerekli her türlü çaba ve çalışmayı destekleyeceğiz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşundan bu günlere gelmesinde büyük emekleri bulunan başta GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy olmak üzere emeği geçenleri kutluyor, milletimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Şahin’den Ersoy’a övgü yağdı


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını Vali Davut Gül’le birlikte ziyaret ederek okul aile birliği toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’a övgüler yağdırarak eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Şahin “Gaziantep’in eğitim alanındaki en önemli gurur kaynaklarından birisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşundan bu yana geçen 55 yıllıksüreçte gelişmesine ve kalkınmasına büyük destekler veren Sayın Nüket Ersoy’u ve ailesini yürekten kutluyorum. Gaziantep’in bu gün her alanda yönetiminde söz sahibi olan birçok ismin yetişmesinde elbette bu kurum büyük rol oynamıştır. Kurumun gelişmesi ve yeni yatırımlarının gerçekleştirilmesi için bizlerde üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından Vali Davut Gül ve Başkan Şahin GKV Okul aile birliğiyle bir toplantı düzenleyerek çalımalar hakkında bilgiler aldılar.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:51
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