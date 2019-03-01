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Şampiyonlardan Vali Yardımcısı Aslan’a ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne bağlı çeşitli branşlarda başarı elde etmiş sporcular, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sinan Aslan’ı ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 11:16
Şampiyonlardan Vali Yardımcısı Aslan’a ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne bağlı çeşitli branşlarda başarı elde etmiş sporcular, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sinan Aslan’ı ziyaret etti.


Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Türkiye geneli düzenlenen 4 farklı branşta şampiyon olan ve dereceye giren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını kabul etti. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarete; Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Türkiye ikincisi Berkan Ceylan, judo büyük kadınlar kategorisi görme engelliler 70 kilo klasmanında Türkiye ikinci Esmer Taşkın, 1. Lig yolunda Play-Off’lara katılmaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, il birincisi olan Basketbol U16 Takımı oyuncuları katıldı.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, kulüp antrenör ve yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Vali Yardımcısı Sinan Aslan, sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını belirtti.


Aslan, ‘‘Tüm branşlarda sportif faaliyet gösteren takımlarımızın, çocuk ve genç sporcularımızın çalışma alanlarını genişletme adına projelerimizi sürdürüyoruz. Valilik ve belediyemiz adına spora ve sporcuya tüm imkânları sonuna kadar seferber edeceğimizi belirtmek istiyorum. Van şehrinin ve gençliğini spor şehri olma yolunda ilerletmek için üzerimize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Tüm branşlarda gerek ilimizi gerekse ülkemizi temsil eden sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.


Konuşmaların ardından şampiyon olan ve dereceye giren sporculara Vali Yardımcısı Aslan tarafından kupaları verildi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:16
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