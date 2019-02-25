Şampiyonlardan Başkan Öztürk’e ziyaret

Sakarya İl Şampiyonu Özel Mefküre OrtaokuluErkek Basketbol Takımı, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Öztürk, Sakarya İl Birincisi olan Mefküre BasketbolTakımı’na Türkiye grup maçlarında başarılar diledi.

Yıldız Erkekler kategorisinde Sakarya İl birincisi olup Türkiye şampiyonasında Sakarya’yı temsil etmeye hak kazanan Özel Mefküre Ortaokulu Erkek Basketbol Takımı, Mefküre Ortakulu Müdür Yardımcısı Bahattin Okçular öncülüğünde Başkan Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Yıldız Sporcular ile Müdür Yardımcısı Okçular’ı makamında ağırlayan Başkan Öztürk sporcular ile tek tek hasbihalde bulunarak takım çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Büyük başarılara imza atan gençler ile gurur duydukalarını belirten Başkan Öztürk, “Sakarya müsabakalarında il birincisi olan Erkek Basketbol Takımı Sporcularını öncelikle bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye grup maçlarında ilimiz ve ilçemizi temsil edecek olan gençlerimize Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum. İlçemizde eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Büyük başarılara imza atan gençlerimiz ile gurur duyuyor, ailelerini, okul müdürlerini ve öğretmenlerini tebrik ediyoruz” dedi.