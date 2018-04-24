Şampiyonlar Ligi'nde Türk damgası
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Roma kozlarını paylaşıyor. Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de...24 Nisan 2018 Salı 21:55
LİVERPOOL 0-0 ROMA
STAT: Anfield Road
SAAT: 21:45
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: TRT 1
İLK 11'LER
Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade, Salah, Firmino, Sadio Mane.
Roma: Alisson, Manolas, Fazio, Juan Jesus, Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov, Nainggolan, Cengiz Ünder, Dzeko
YORUM YAZ