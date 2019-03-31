0553 313 94 23

Şampiyonlar Ligi'nde yeni format gündemde

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin gruplardaki formatının değişmesi düşünülüyor.

31 Mart 2019 Pazar 12:22
Şampiyonlar Ligi'nde yeni format gündemde

Kupa1'de 8 grup, 4 takımla oynanan formatın; 4 grup, 8 takımlı sisteme dönüştürülmesi için çalışmalara başlanırken maç sayısının da 96'dan 224'e yükseltilmesi düşünülüyor.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; 2024 sezonundan itibaren başını Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin çektiği Avrupa Kulüpler Birliği, yeni projesinin hayata geçirilmesini planlıyor.

İlk 4 sıradaki takımlar bir üst tura

Projenin temel amacı; ürün satışı ve yayın gelirlerini artırarak maç sayısını çoğaltmak. Yapılması düşünülen formatta gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımların son 16'ya yükseleceği belirtildi.

Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği, açık olarak beyan etmese de Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların maçlarını hafta sonu oynatıp, bu takımların kendi liglerindeki maçlarını ise hafta içi oynama teklifini iletecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:22
  1. Fransız L'Equipe
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Avrupa Kulüpler Birliği
  4. UEFA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saraydan sürgüne
    1. Saraydan sürgüne
    2. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    3. Boyner ailesi oyunu kullandı
    4. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    5. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    6. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    7. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    8. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    9. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
    10. 107 yaşındaki şehit annesi 80..
    11. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş,..
    12. ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede
    13. Adıyaman’da siyasiler oylarını kullandı
    14. Felçli haliyle oy kullanmaya geldi
    15. Ambulansla sandık başına gittiler
    16. AB, Akdeniz’de 730 bin mülteciyi..
    17. Irak'ta terör saldırısı: 2 kişi..
    18. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    19. MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
    20. Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 |..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin