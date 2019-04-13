Şampiyonadan dereceyle döndüler Bozüyük Atatürk Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, katıldığı grup şampiyonası yarı finallerinde kazandığı başarı ile ilçeye döndü.

Bozüyük Atatürk Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, katıldığı grup şampiyonası yarı finallerinde kazandığı başarı ile ilçeye döndü.

Bozüyük Atatürk Orta Okulu ekibi, 3 yıldır katıldığı tüm şehir turnuvalarından il şampiyonu olarak ayrıldı. Eskişehir’deki Türkiye Grup Şampiyonası’nda da Kocaeli, Zonguldak ve Kütahya şampiyonlarını set vermeden yenerek Türkiye yarı finallerine kaldı. Gecen hafta Balıkesir’de düzenlenen Türkiye yarı finallerinde de İstanbul Bahçelievler, Ankara TED Koleji ve Manisa Seramiksan ile karşılaşan başarılı voleybolcular, şampiyonayı ilk 24 içinde tamamlayarak ilçeye derece ile döndüler.

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